«И тут умудрился выступить». Гроб с телом Мамонова не влез в могилу во время похорон

Гроб с актером и музыкантом Петром Мамоновым не влез в могилу во время погребения. Его пришлось доставать и расширять могилу. Об этом в своем Facebook написал литературный критик Митя Самойлов.

«Пришлось доставать и расширять. Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — отметил он.

Петр Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет. Последние недели жизни он находился в реанимации в Коммунарке, куда попал из-за коронавируса. Музыкант впал в кому и был подключен к ИВЛ — врачи пытались привести его в сознание, но безуспешно. Сперва Мамонов мог иногда дышать самостоятельно, несмотря на ИВЛ, но потом его состояние ухудшилось.

За несколько дней до смерти появились сообщения о том, что у Мамонова начали отказывать почки. Его жена Ольга рассказывала, что врачи уже не дают никаких прогнозов. Надежды на выздоровление с каждым днем становилось все меньше, по словам медиков, спасти его могло только чудо. В реанимацию к музыканту пустили дежурного батюшку, который соборовал и причастил Мамонова.

Основателя группы «Звуки Му» похоронили на кладбище в подмосковном городе Верее, в котором он долгое время жил. Утром с ним простились — гроб погрузили в катафалк и проводили в последний путь под громкие аплодисменты.