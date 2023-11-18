18 ноября 2023, 05:23
«Хватит писать чушь». Александр Петров впервые представил публике жену
«Утро.ру»: актер Александр Петров представил публике свою жену Викторию
Российский актер Александр Петров появился на вечере в честь выхода в прокат фильма Романа Полански «Дворец» со своей молодой супругой Викторией Антоновой. Это первый выход пары на публику после регистрации брака, сообщило издание «Утро.ру».
На праздничном мероприятии Петров появился с женой и мамой. Официальный брак с Антоновой актер заключил два месяца назад, но до этого не появлялся с ней на публике, что породило множество слухов в прессе. Петров заявил, что хочет прекратить спекуляции на тему его личной жизни.
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«Хватит журналистам писать про меня всякую чушь, хватит плодить слухи», — заявил Петров.
До официального брака актер долгое время встречался с артисткой Ириной Старшенбаум, они даже объявили о помолвке, но потом пара распалась. Также Петров встречался со Стасей Милославский.
В следующем году выйдет премьера фильма «Декабрь», в котором Петров сыграет Сергея Есенина. Режиссер проекта Клим Шипенко заявил, что премьера намечена на весну или осень.
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