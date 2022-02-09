«Хватило ума не набить пистолет». Моргенштерн высмеял новое дело о наркотиках из-за тату

Моргенштерн посмеялся над полицейскими из Татарстана, которые возбудили против него очередное дело о пропаганде наркотиков, на этот раз из-за татуировки на груди. Рэпер высказался об этом в Instagram.

Артист поблагодарил сотрудников МВД из Набережных Челнов, которые инициировали дело. Моргенштерн сказал, что это подняло ему настроение.

«Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрался, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля», — заявил рэпер.

Моргенштерн рассказал, что набил татуировку, в которой разглядели пропаганду, пять лет назад.

«Получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики?» — шутливо задумался он.

Музыкант пришел к выводу, что он контрабандист.

«Хорошо, хватило ума не набить пистолет, а то бы обвинили в незаконном обороте оружия», — заключил он.

Ранее в Татарстане правоохранители заказали экспертизу трех клипов Моргенштерна, в которых специалисты обнаружили признаки пропаганды наркотиков из-за татуировки на груди артиста, похожей на коноплю. Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко сообщил «360», что пропаганда наркотиков может быть выражена и в татуировке, поскольку в КоАП нет четкого объяснения на этот счет.