Знаменитости 15 января 2024, 23:19 Хулио Иглесиаса не выпускали из аэропорта Доминиканы из-за чемодана с едой Хулио Иглесиаса задержали в Доминикане из-за 40 кг продуктов в багаже РИА «Новости»

Читать 360tv в

Испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Пунта-Кана Доминиканской Республики. Работников таможенной службы заинтересовало содержимое его чемоданов. Выяснилось, что исполнитель пытался перевезти запрещенные продукты, сообщила газета El Litoral.

По данным издания, 80-летний певец прилетел в Доминикану с Багамских островов, он вез в своих чемоданах 42 килограмма еды. Сканеры зафиксировали в некоторых пакетах свежие продукты, которые запрещено ввозить в страну. При осмотре обнаружили чернику, вишню, клубнику, малину, салат, сельдерей, шпинат, фасоль, грибы, рукколу и другие фрукты и овощи.

Реклама

Иглесиаса удерживали в аэропорту на несколько часов. Ситуация разрешилась после вмешательства министра культуры Милагроса Германа Олалью и представителей канцелярии президента Луиса Абинадера. После этого Хулио Иглесиаса отпустили.

Ранее популярному певцу Энрике Иглесиасу пришлось отменить свой концерт в Мексике из-за болезни. У артиста диагностировали пневмонию.