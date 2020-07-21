facebook_pixel
    21 июля 2020, 18:48

    Худрук Театра сатиры: уход Добронравова не связан с зарплатой

    Дарья Морозова

    Худрук Театра сатиры, Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассказал, что актер Федор Добронравов ушел из театра вовсе не потому, что ему понизили зарплату. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Худрук Театра сатиры: уход Добронравова не связан с зарплатой

    По его словам, «театр сейчас на ключе и все „Чунихины“ где-то в отпусках». Также Ширфиндт уточнил, что лучше обо всем расспросить самого актера. Интервью заведующей труппой театра Брониславы Чунихиной он назвал ерундой.

    «Да ерунда какая-то. Где вы это прочли? Я в первый раз слышу об этом», — заключил Ширвиндт.

    Ранее Бронислава Чунихина рассказала, что Добронравову понизили зарплату из-за частых гастролей и сторонних проектов, в которых он участвовал. Позже он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

    Также стало известно, что сам Федор Добронравов опроверг слухи об увольнении из театра из-за низкой зарплаты. Он уточнил, что «как играл, так и играет один спектакль в Театре сатиры», «просто перешел на договорную систему». Также его удивило заявление Чунихиной о том, что ему якобы предложили доплачивать за отказ от сторонних проектов.

    Новости SMI.FM