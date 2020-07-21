Худрук Театра сатиры: уход Добронравова не связан с зарплатой

По его словам, «театр сейчас на ключе и все „Чунихины“ где-то в отпусках». Также Ширфиндт уточнил, что лучше обо всем расспросить самого актера. Интервью заведующей труппой театра Брониславы Чунихиной он назвал ерундой.

«Да ерунда какая-то. Где вы это прочли? Я в первый раз слышу об этом», — заключил Ширвиндт.

Ранее Бронислава Чунихина рассказала, что Добронравову понизили зарплату из-за частых гастролей и сторонних проектов, в которых он участвовал. Позже он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также стало известно, что сам Федор Добронравов опроверг слухи об увольнении из театра из-за низкой зарплаты. Он уточнил, что «как играл, так и играет один спектакль в Театре сатиры», «просто перешел на договорную систему». Также его удивило заявление Чунихиной о том, что ему якобы предложили доплачивать за отказ от сторонних проектов.