Худрук «Театра Луны» оценил наказание Ефремову

«Если он больной человек, то его надо лечить. Да, он виноват, и должен быть наказан. Но наказание должно быть осмысленным», — заметил собеседник издания, напомнив, что нельзя не учитывать заслуг артиста.

По его словам, Ефремов может поработать на свою страну, на семью человека, который погиб по его вине.

«В конце концов, пусть у него заберут квартиру в пользу потерпевших», — отметил Проханов.