Худрук Табакерки Машков рассказал, кто заменит актера Матвеева

По словам режиссера, он пробовал найти компромисс с Матвеевым, однако сделать это не удалось. Машков пояснил, что у актера большое количество своих планов, пишет «Газета.ру».

«Ему трудно совмещать и делать театр основным местом работы. В то же время жалко снимать с репертуара спектакли, в которых он участвовал», — подчеркнул худрук.

Он уточнил, что в настоящий момент достигнута договоренность с режиссером «Кинастона» Евгением Писаревым. Роль первого плана будет играть артист Юрий Чурсин.

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении актеров Матвеева и Розы Хайруллиной. Машков опроверг эти новости. Он объяснил, что у театра заключаются контракты с артистами на один год. Сценарист отметил, что у «Табакерки» очень плотный коллектив и много работы. Артисты не скрывают факт работы на стороне. Если деятельность актера несовместима с работой в театре, ему предлагают другой договор.