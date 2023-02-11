Знаменитости 11 февраля 2023, 00:00 Худрук назвал причину ухода из театра Моссовета Александра Филлипенко Худрук театра Моссовета Марчелли: актер Филлипенко ушел из-за проблем со здоровьем

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Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли развеял слухи о том, что актера Александра Филиппенко уволили из-за отъезда из России. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам худрука, уход актера был запланирован, он заранее предупредил об этом руководство. Филиппенко планирует проходить длительное лечение за границей.

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«Вводы на его роли были сделаны в плановом режиме в соответствии с репертуаром театра», — сказал Марчелли.

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В августе 2022 года Филлипенко попал с больницу с коронавирусом. По словам его родственников, он переносил болезнь в легкой форме, а госпитализация была скорее мерой предосторожности.

Актер играл во многих спектаклях Моссовета. Среди его ролей в этом театре — доктор Чебутыкин («Три сестры») и профессор Серебряков («Дядя Ваня»). Он также снялся в большом количестве фильмов, среди которых «Гори, гори, моя звезда», «Мастер и Маргарита», «Петр Первый. Завещание». В прошлом году ему исполнилось 78 лет.