29 декабря 2021, 15:36
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский распланировал спектакли до 2024 года
Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что распланировал все спектакли в театре до 2024 года. Об этом сообщила Lenta.ru.
По данным сайта «Экономика сегодня», Хабенский уточнил, что ему удобнее, когда он знает, что ожидается в будущем.
«Пока поставил расписание жизни театра на 2022-2023 и 2023–2024 годы. Это моя обычная система. По жизни», — объяснил он.
Актер добавил, что решил правила из своей жизни внедрить в работу.