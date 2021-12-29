Худрук МХТ имени Чехова Хабенский распланировал спектакли до 2024 года

Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский рассказал, что распланировал все спектакли в театре до 2024 года. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта «Экономика сегодня», Хабенский уточнил, что ему удобнее, когда он знает, что ожидается в будущем.

«Пока поставил расписание жизни театра на 2022-2023 и 2023–2024 годы. Это моя обычная система. По жизни», — объяснил он.

Актер добавил, что решил правила из своей жизни внедрить в работу.