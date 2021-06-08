Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в спектакль необходимостью «уорхоловского образа»

Ольгу Бузову пригласили играть в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) не для хайпа. Режиссеру нужен был в постановке «Чудесный грузин» образ представителя массовой культуры.

«Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть», — сказал худрук театра Эдуард Бояков в эфире «Россия 24».

Он отметил, что в театре понимали, что ее участие в спектакле привлечет много внимания, но ей предложили роль не из-за этого. При этом Бояков не отрицает, что доля правды в утверждении, что они захотели словить хайп, есть.

«Сказать, что мы не думали о хайпе, наверное, значит соврать. Но, совершенно точно, мы не ради этого Ольгу звали», — заявил худрук.

Спектакль «Чудесный грузин» расскажет историю того, как Иосиф Джугашвили по кличке «Коба» станет вождем СССР.

Премьера спектакля состоится 11 и 12 июня. На театральной сцене Ольга Бузова будет не только играть роль, но и петь.