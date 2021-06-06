Худрук МХАТа объяснил, почему пригласил Бузову играть в спектакле про Сталина

Певица Ольга Бузова феномен и «по-своему цельная». Таким словами худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков объяснил, почему выбрал телеведущую на роль Беллы Шанталь в спектакле про Иосифа Сталина.

По словам худрука, Бузова показывает, что можно стать звездой, не обладая компетенциями.

«Я наблюдаю, как реагируют на эту фамилию. Либо восхищение, либо ненависть. Невероятный феномен, конечно. Но дело тут совсем не в 23 миллионах [подписчиков]. Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени», — рассказал он в интервью «Комсомольской правде».

При этом он отметил, что Бузова не интеллектуал, не музыкант, не мыслитель, не модель, не дизайнер, не Диана Вишнева и не Оксимирон, она — «все вместе» и еще «по-своему цельная».

По сюжету героиня Белла Шанталь пела в кабаре. Она брошенная опереточная певица, которая становится умной и хитрой шпионкой, спасающей Иосифа Сталина.

В Instagram Бузова поделилась с подписчиками, что станет актрисой самого популярного театр в стране. Она будет не только играть, но и петь. Теперь она каждый день проводит на сцене с легендами, репетируя главную премьеру сезона.

Ранее Ольга Бузова показала свой скромный райдер, который состоял из сыра, колбасы, хлеба и фруктов, написала «Национальная служба новостей».