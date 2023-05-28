Знаменитости 28 мая 2023, 22:55 Худрук «Ленкома» рассказал про свой вклад в карьеру Олеси Железняк Худрук «Ленкома» Варшавер заявил, что сделал Олесю Железняк главной звездой театра РИА «Новости»

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Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал в программе «Однажды» на канале НТВ своем вкладе в успех российских актрис Олеси Железняк и Татьяны Кравченко. По его словам, на это ушли долгие годы.

По словам Варшавера, он сделал Железняк одной из главных актрис театра. А также благодаря его стараниям Кравченко стала народной артисткой России. Худрук отметил, что актрисы добились успеха, потому что обладают большим талантом.

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Марка Варшавера назначили директором «Ленкома» в 1986 году. Он обновил театр и репертуар, раздавая роли малоизвестным актерам. В итоге многие начинающие артисты стали мастерами своего дела.

Ранее актриса Олеся Железняк рассказала про критику в социальных сетях за опубликованную фотографию. Пользователи Сети указали артистке на лишние килограммы. Как призналась звезда, она попыталась справить ситуацию с помощью новой профессиональной фотосессии. Однако и здесь хейтеры усомнились в подлинности снимков.