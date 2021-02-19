Художник Никас Сафронов раскрыл, сколько платит за услуги ЖКХ

Российский художник Никас Сафронов рассказал о своих тратах на оплату коммунальных услуг. Он отметил, что оплачивает счета сразу нескольких объектов недвижимости.

Сафронов рассказал, что доверяет оплату счетов за ЖКХ своей экономке. Месячные траты на электроэнергию доходят у художника до 24 тысячи рублей, поскольку в его доме постоянно горит свет. Сафронов отметил, что платит за ЖКХ не только в своих владениях, сообщил сайт Teleprogramma.pro.

«Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно», — поделился член Академии художеств.

Сафронов заметил, что в России существует довольно лояльная система оплаты счетов и службы не выселяют владельцев жилья, если они просрочили платежи. При этом художник обратил внимание, что рано или поздно приходится гасить счета, что затруднительно делать пенсионерам, у которых маленькие пенсии.

Ранее российский художник Никас Сафронов признался, что страдает от нехватки общения в период пандемии коронавируса. Он заявил, что встречи с друзьями являются для него самыми неприятными последствиями ограничений.