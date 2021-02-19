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    19 февраля 2021, 18:16

    Художник Никас Сафронов раскрыл, сколько платит за услуги ЖКХ

    Гора Орлов

    Российский художник Никас Сафронов рассказал о своих тратах на оплату коммунальных услуг. Он отметил, что оплачивает счета сразу нескольких объектов недвижимости.

    Художник Никас Сафронов раскрыл, сколько платит за услуги ЖКХ

    Сафронов рассказал, что доверяет оплату счетов за ЖКХ своей экономке. Месячные траты на электроэнергию доходят у художника до 24 тысячи рублей, поскольку в его доме постоянно горит свет. Сафронов отметил, что платит за ЖКХ не только в своих владениях, сообщил сайт Teleprogramma.pro.

    «Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно», — поделился член Академии художеств.

    Сафронов заметил, что в России существует довольно лояльная система оплаты счетов и службы не выселяют владельцев жилья, если они просрочили платежи. При этом художник обратил внимание, что рано или поздно приходится гасить счета, что затруднительно делать пенсионерам, у которых маленькие пенсии.

    Ранее российский художник Никас Сафронов признался, что страдает от нехватки общения в период пандемии коронавируса. Он заявил, что встречи с друзьями являются для него самыми неприятными последствиями ограничений.