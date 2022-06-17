Художник-монументалист Табанин скончался в Петербурге

Заслуженный художник России Владимир Табанин умер в Санкт-Петербурге. Ему было 87 лет. Об этом сообщили «Невские новости».

Художник был популярным не только в России, но и по всему миру. Многие коллекционеры приобретали его картины. В пресс-службе администрации МО «Муринское городское поселение» выразили соболезнования родным и близким погибшего.

«Охарактеризовать его редкую одаренность кратким определением „талантливый художник“ было бы недостаточно. В его творческой манере органически сочетается русская классическая традиция, элементы импрессионизма и новаторский метод выражения живописной фактуры», — сообщили в администрации.