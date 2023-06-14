Знаменитости 14 июня 2023, 20:23 Художник известных комиксов Ромита скончался в возрасте 93 лет

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Американский художник комиксов, создатель персонажей вселенной Marvel Джон Ромита-старший скончался на 94-м году жизни. Об этом передала «Вечерняя Москва».

О смерти художника сообщил его сын Джон Ромита-младший. Он назвал отца гением в мире искусства и отметил, что в своей карьере пойдет по его стопам.

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Как сообщили «Народные новости», Джон Ромита-старший создал известных всему миру Человека-паука и Росомаху. К студии Marvel художник присоединился в 1965 году.