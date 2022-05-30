Художник и телеведущий Алексей Бегак умер на 63-м году жизни

Ведущий программ на телеканале «Культура», художник Алексей Бегак скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала „Россия-Культура“ Алексей Бегак», — говорится в заявлении.

Алексей Бегак родился в Москве в семье артистов балета Большого театра. Свою карьеру он начинал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг. Его работы представлены в частных коллекциях Германии, Японии, США и других стран, написали «Дни.ру».

На «Россия-Культура» он много лет вел программу «Правила жизни», посвященную привычкам и традициям жизни человека.