Художественный руководитель МХАТа не нашел разницы между Бузовой и Валерией

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков рассказал, что не нашел большой разницы между Ольгой Бузовой и Валерией, если оценивать их как актрис. Такой мыслью он поделился с порталом «Дни.ру».

Бояков рассказал, что сделал предложение Бузовой сыграть в своем спектакле «Чудесный грузин» после того, как от роли отказалась певица Валерия. Именно Валерии постановщик изначально прочил место в своей работе, но она не нашла времени в своем плотном графике.

Тогда Бояков обратился к Бузовой, а та мгновенно согласилась. Руководитель уточнил, что с Валерией он давно и хорошо общался, а вот с Бузовой ему довелось сотрудничать в первый раз. Но, несмотря на это, он не увидел никакой разницы между певицами.

«Разницы между Валерией и Бузовой, функциональной, большой нет», — откровенно признался Бояков.

Он добавил, что если какое различие и есть, то только коммерческое — в восприятии актрис зрителями. Худрук подчеркнул, что не пребывает в восторге от таланта Ольги Бузовой, но признает, что теледива умеет эпатировать и удивлять. Боякову нравится постоянное развитие Бузовой, и он уверен, что она еще не раз всех поразит.

Работой певицы в «Чудесном грузине» мастер остался доволен. Понравился ему и тот хайп, который вызвало появление блогерши на сцене.