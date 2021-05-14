Худи с Моргенштерном начали перепродавать в Сети за 150 тысяч рублей

В магазинах появился новый мерч от Моргенштерна и Альфа-Банка — худи с изображением рэпера. За кофтами выстроились очереди, а предприимчивые россияне стали перепродавать их на «Авито» за большие деньги. В одном из объявлений худи стоит 149 998 рублей.

Таких объявлений на популярной площадке разместили уже несколько десятков. Цены начинаются от шести тысяч рублей за худи маленького размера. Некоторые перекупщики вообще не указывают в объявлениях никакой цены.

Альфа-Банк начал сотрудничать с Моргенштерном в конце прошлого года. Тогда же в Сети опубликовали рекламный «Клип за 10 лямов». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в конце апреля признала его незаконным. В этом видео музыкант появляется с бутылкой спиртного. Кроме того, по заявлению ведомства, в клипе есть «вызывающие и непристойные» образы.

Ранее против Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков. После этого случая Альфа-Банк отрекся от сотрудничества с рэпером. На этой неделе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили после жалоб родителей. Выступление должно было состояться 16 мая.