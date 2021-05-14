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    14 мая 2021, 11:22

    Худи с Моргенштерном начали перепродавать в Сети за 150 тысяч рублей

    Андрей Иванов

    В магазинах появился новый мерч от Моргенштерна и Альфа-Банка — худи с изображением рэпера. За кофтами выстроились очереди, а предприимчивые россияне стали перепродавать их на «Авито» за большие деньги. В одном из объявлений худи стоит 149 998 рублей.

    Худи с Моргенштерном начали перепродавать в Сети за 150 тысяч рублей

    Таких объявлений на популярной площадке разместили уже несколько десятков. Цены начинаются от шести тысяч рублей за худи маленького размера. Некоторые перекупщики вообще не указывают в объявлениях никакой цены.

    Альфа-Банк начал сотрудничать с Моргенштерном в конце прошлого года. Тогда же в Сети опубликовали рекламный «Клип за 10 лямов». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в конце апреля признала его незаконным. В этом видео музыкант появляется с бутылкой спиртного. Кроме того, по заявлению ведомства, в клипе есть «вызывающие и непристойные» образы.

    Ранее против Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков. После этого случая Альфа-Банк отрекся от сотрудничества с рэпером. На этой неделе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили после жалоб родителей. Выступление должно было состояться 16 мая.