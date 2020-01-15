«Худеть не собираюсь». Сын Никаса Сафронова за бодипозитив

В конце 2019 года 30-летний пианист Лука Сафронов попал в неприятную ситуацию. После завершения благотворительного концерта в Казани он собирался лететь в Москву. Во время посещения туалета музыканта засосало в унитаз. Бортпроводники оказали помощь и помогли выбраться. Пикантный инцидент попал на видео, которое снял один из пассажиров. Когда ролик появился в Сети, Луку затравили из-за полноты.

«Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса я тяжело заболел», — рассказал Лука Сафронов.

Он добавил, что у него «упал иммунитет» из-за переживаний, стресса. Большую часть месяца пришлось придерживаться постельного режима и принимать антибиотики. Затем болезнь отступила, но окончательно не ушла. Лечащий врач посоветовал Сафронову пожить некоторое время в теплой стране, чтобы восстановиться. Лука отправился в африканский Занзибар.

Музыкант рассказал, что намерен стать участником сафари, много плавать в океане, наслаждаться видами дикой природы. Он не хочет себя в чем-либо ограничивать, в том числе в еде.

«Я вообще выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью, никому при этом не мешая своими габаритами!» — заявил Лука Сафронов.

Сын знаменитого российского художника прославился еще в детстве, когда вновь и вновь становился лауреатом музыкальных конкурсов. Лишний вес появился тоже в детстве. Причиной его, как неоднократно писали СМИ, стала любовь к сладкому и нарушение гормонального фона. К совершеннолетию Лука весил уже более 160 килограммов. В 20 лет он стал придерживаться строжайшей диеты и посещать спортзал. Сбросить удалось прилично — больше 80 килограммов. Но позднее вес вернулся.