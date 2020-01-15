    15 января 2020, 22:38

    «Худеть не собираюсь». Сын Никаса Сафронова за бодипозитив

    Светлана Степанова

    Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин (Сафронов) заявил, что «выступает за бодипозитив». Его устраивает вес в 242 килограмма, и намерения худеть у него пока нет. Подробности сообщил портал StarHit.
    «Худеть не собираюсь». Сын Никаса Сафронова за бодипозитив

    В конце 2019 года 30-летний пианист Лука Сафронов попал в неприятную ситуацию. После завершения благотворительного концерта в Казани он собирался лететь в Москву. Во время посещения туалета музыканта засосало в унитаз. Бортпроводники оказали помощь и помогли выбраться. Пикантный инцидент попал на видео, которое снял один из пассажиров. Когда ролик появился в Сети, Луку затравили из-за полноты.

    «Из-за того случая и столь сильного общественного резонанса я тяжело заболел», — рассказал Лука Сафронов.

    Он добавил, что у него «упал иммунитет» из-за переживаний, стресса. Большую часть месяца пришлось придерживаться постельного режима и принимать антибиотики. Затем болезнь отступила, но окончательно не ушла. Лечащий врач посоветовал Сафронову пожить некоторое время в теплой стране, чтобы восстановиться. Лука отправился в африканский Занзибар.

    Музыкант рассказал, что намерен стать участником сафари, много плавать в океане, наслаждаться видами дикой природы. Он не хочет себя в чем-либо ограничивать, в том числе в еде.

    «Я вообще выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь, по крайней мере, пока. Хочу просто наслаждаться жизнью, никому при этом не мешая своими габаритами!» — заявил Лука Сафронов.

    Сын знаменитого российского художника прославился еще в детстве, когда вновь и вновь становился лауреатом музыкальных конкурсов. Лишний вес появился тоже в детстве. Причиной его, как неоднократно писали СМИ, стала любовь к сладкому и нарушение гормонального фона. К совершеннолетию Лука весил уже более 160 килограммов. В 20 лет он стал придерживаться строжайшей диеты и посещать спортзал. Сбросить удалось прилично — больше 80 килограммов. Но позднее вес вернулся.