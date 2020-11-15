Телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы, пишет «Пятый канал» со ссылкой на представителя шоумена. Врачи не выявили у него COVID-19. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Состояние стабильное, опасность миновала», — рассказала «Пятому каналу» менеджер соведущего шоу «Вечерний Ургант» Анна Трегуб.

Накануне СМИ сообщили, что Хрусталев попал в реанимацию в Сестрорецке. Была версия, что у него COVID-19, пишет Ura.ru. По данным Telegram-канала Mash, его ввели в искусственную кому и диагностировали интоксикацию.

Иван Ургант подтвердил, что Хрусталев в больнице, однако не сообщил, что случилось с его напарником. Подруга Хрусталева Елена Борщева рассказала Nation News, что в последнее время телеведущий на здоровье не жаловался и говорил о частых тестах на коронавирус на работе