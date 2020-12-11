Хрусталев показал себя с черными волосами на фото 25-летней давности

На снимке молодой человек держит в руках кота. 16-летний Хрусталев одет в синий клетчатый халат. Пользователей Сети удивила прическа знаменитости, ведь большинство видели его на экранах только с «фирменной» лысиной: «Да, Димон улетели листья с тополей», «Ого сколько еще волос».

Один из подписчиков заметил сходство юного Дмитрия с популярным ныне ТikТоk-блогером Даней Милохиным.