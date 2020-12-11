11 декабря 2020, 12:29
Хрусталев показал себя с черными волосами на фото 25-летней давности
Российский ведущий Дмитрий Хрусталев показал подписчикам своего Instаgrаm-аккаунта фото 25-летней давности, на которой он предстал с пышной шевелюрой, окрашенной в черный цвет, пишет сайт «Дни.ру».
На снимке молодой человек держит в руках кота. 16-летний Хрусталев одет в синий клетчатый халат. Пользователей Сети удивила прическа знаменитости, ведь большинство видели его на экранах только с «фирменной» лысиной: «Да, Димон улетели листья с тополей», «Ого сколько еще волос».
Один из подписчиков заметил сходство юного Дмитрия с популярным ныне ТikТоk-блогером Даней Милохиным.