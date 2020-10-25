Хромающий после боя Хабиб сел в вертолет в Абу-Даби. Видео

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов после боя с американцем Джастином Гейджи хромал по пути к вертолету. Видео с бойцом опубликовал его друг Зубайра Тухугов.

Кадры с хромающим Хабибом появились в stories в Instagram-аккаунте Тухугова. Хабиб улыбается, обнимает своих соратников и, хромая, идет к вертолету.

Вечером 24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Сразу после поедника Хабиб упал на колени и заплакал. Это был первый бой спортсмена, который не видел его отец. Абдулманап Нурмагомедов умер в июле 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 57 лет.

Западные СМИ сравнили эмоции Хабиба с поведением американского баскетболиста Майкла Джордана, который тоже заплакал после первого матча после смерти отца, убитого в 1993 году. Оба чемпиона испытывали похожие чувства. Тогда Джордан тоже заявил об уходе из спорта, завоевав свой третий титул подряд. Однако через два года он вернулся в Национальную баскетбольную ассоциацию и стал чемпионом еще трижды.