Знаменитости 07 марта 2024, 07:54 Христина Соловей заявила, что у звезд шоу-бизнеса Украины руки в крови Певица Христина Соловей раскритиковала толерантность к русскоязычным артистам Freepik

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Украинцы слишком толерантно отнеслись к артистам, которые выступали на русском языке и зарабатывали в России. Украинская певица, бывшая подопечная Святослава Вакарчука Христина Соловей заявила об этом на YouTube-канале журналистки Марии Ефросининой.

Артистка заявила, что русскоязычные украинские певцы напрасно строили мосты и размывали границы между Украиной и Россией. Христина Соловей заявила, что у них «руки в крови», и публика отнеслась к этим деятелям шоу-бизнеса слишком толерантно.

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«По-моему, мы очень толерантны к тем, кто когда-то ошибся, даже к тебе», — сказала она журналистке.

Мария Ефросинина, которая в прежние годы вела передачи на русском языке, возразила, что таким был запрос публики. Украинцы, по ее словам, ждали именно русскоязычный контент. Журналистка напомнила, что бывший продюсер Христины Соловей Святослав Вакарчук тоже выступал в России с группой «Океан Эльзы» и собирал целые стадионы.

На российской эстраде разразился скандал из-за реакции Аллы Пугачевой на высказывание Стаса Михайлова об уехавших заграницу артистов. Она заявила, что «нормальные люди» не вернутся.