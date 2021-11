How do you do, fellow kids: Стив Бушеми повторил для Хэллоуина образ из мема со своим участием Стив Бушеми сфотографировался с соседями в наряде из эпизода сериала Студия 30

Анастасия Калинина Американский актер Стив Бушеми решил повторить для Хэллоуина образ из ролика, где он спрашивает у детей: «How do you do, fellow kids?» («Как поживаете, друзья-детишки?»). Фото актера появилось в Twitter. Фрагмент сериала «Студия 30» когда-то разошелся по соцсетям и стал главным мемом с участием Стива Бушеми. В нем актер, переодетый в наряд типичного подростка со скейтом и кепкой, пытается приветствовать школьников на их манер. Этот эпизод стал олицетворением людей другого поколения, которые пытаются подражать молодежи, чтобы сойти за своих. Спустя девять лет Бушеми решил повторить этот наряд. В таком виде актер угощал детей конфетами и фотографировался с соседями. Ранее психолог Елена Сюр рассказала о разрушительном влиянии Хэллоуина на психику детей. По ее мнению, такой праздник не является поводом для веселья, так как этот день про смерть, страхи, убийства и зомби. Специалист напомнила, что что у детей хрупкая психика. Поделиться статьей