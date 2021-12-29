Хованский объяснил журналистам, почему его захотели выпустить из СИЗО

Юрий Хованский ответил на вопросы журналистов в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга, где рассматривается ходатайство следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Кадры из суда опубликовал РЕН ТВ.

Хованского спросили, как он себя чувствует, на что он ответил, что «бывало и лучше».

«Хотелось бы уйти домой», — признался блогер.

Его также спросили, почему следствие попросило смягчить меру пресечения.

«Стало невозможно отрицать очевидное», — ответил он.

Хованский напомнил, что песня о теракте в театре на Дубровке, которая послужила поводом для обвинения блогера по статье об оправдании терроризма, была исполнена им в 2012 году, поэтому сроки давности для привлечения к ответственности уже истекли. Он признался, что понятия не имеет, почему это могли принять во внимание только сейчас.

Перед началом заседания неизвестный сообщил о минировании суда. Злоумышленник также потребовал освободить Хованского. По данным «360», такие же сообщения были разосланы во все петербургские суды.