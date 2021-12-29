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    29 декабря 2021, 16:17

    Хованский объяснил журналистам, почему его захотели выпустить из СИЗО

    Блогер Хованский о смене позиции следствия: стало невозможно отрицать очевидное

    Александр Блинов

    Юрий Хованский ответил на вопросы журналистов в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга, где рассматривается ходатайство следствия об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Кадры из суда опубликовал РЕН ТВ.

    Хованский объяснил журналистам, почему его захотели выпустить из СИЗО

    Хованского спросили, как он себя чувствует, на что он ответил, что «бывало и лучше».

    «Хотелось бы уйти домой», — признался блогер.

    Его также спросили, почему следствие попросило смягчить меру пресечения.

    «Стало невозможно отрицать очевидное», — ответил он.

    Хованский напомнил, что песня о теракте в театре на Дубровке, которая послужила поводом для обвинения блогера по статье об оправдании терроризма, была исполнена им в 2012 году, поэтому сроки давности для привлечения к ответственности уже истекли. Он признался, что понятия не имеет, почему это могли принять во внимание только сейчас.

    Перед началом заседания неизвестный сообщил о минировании суда. Злоумышленник также потребовал освободить Хованского. По данным «360», такие же сообщения были разосланы во все петербургские суды.