Хованский надеялся на домашний арест из-за проблем со здоровьем

Находящийся в СИЗО блогер Юрий Хованский признался, что надеялся на отказ какого-нибудь внутреннего органа. В письме одному из пользователей Twitter он сообщил, что очень хотел перевода под домашний арест. Блогер также пожаловался, что ему мало пишут.

Свое состояние здоровья Хованский описал фразой — «в один день я просто не проснусь».

«Физическое и моральное здоровье беречь не вижу смысла, здесь оно мне без надобности. Больше надеюсь на то, что откажет что-то из органов, и хоть тогда отпустят на домашний», — написал Хованский.

Он сообщил, что у него есть «куча времени на тоску и самокопание». Хованский посетовал, что уже почти разучился читать. Блогер сообщил, что телефонные звонки можно совершать только с разрешения следователя, который, по словам Хованского, его «подставил» и на которого он написал жалобу.

«Думаю, здоровье возьмет свое, и в один день я просто не проснусь. Сил бороться у меня нет», —написал блогер.

На днях Куйбышевский суд Санкт-Петербурга оставил Хованского под стражей до 8 ноября. Он находится под стражей уже больше четырех месяцев. Основанием для ареста стало исполнение песни, посвященной событиям на Дубровки. Хованского обвинили в оправдании терроризма и внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.