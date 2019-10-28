Отец Цоя отреагировал на скандал между Кормухиной и Гагариной из-за песни «Кукушка» Подробнее

Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину. Певица считает, что Гагарина исполняет песню, используя аранжировку авторства Кормухиной и инструментальный фрагмент, сочиненный Алексеем Беловым. При этом Гагарина исполняет вариант, который написал Константин Меладзе.

Брат композитора, певец Валерий Меладзе вступился за Полину Гагарину. По его мнению, Ольге Кормухиной не стоило «предъявлять подобные требования» к исполнительнице, сообщило РИА ФАН.

«Я с огромным уважением отношусь к Ольге, но, мне кажется, такие разговоры достойны людей, которые хотят засветиться где-нибудь в желтой прессе, но не серьезных музыкантов. Когда один серьезный музыкант предъявляет подобные требования другому серьезному музыканту — это, по крайней мере, странно», — сказал артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Валерий Меладзе также отметил, что Полина Гагарина сильно переживает из-за сложившейся ситуации.