«Хотят морально уничтожить»: Наргиз назвала проплаченной травлей отмену своих концертов

После конфликта с Фадеевым Наргиз продолжают вставлять палки в колеса. Поклонники не смогут попасть на ее концерты из-за внезапной отмены. Певица уверена — это все козни заинтересованных людей. Исполнительницу просто хотят творчески и морально уничтожить.

«Считаю своим долгом разъяснить ситуацию по поводу отмены моих концертов в городах Ростов-на-Дону и Краснодар. <…> Ввиду событий намедни, могу смело предположить что акт отмены мероприятий, так же как и проплаченная травля в соцсетях, был четко спланирован лицами, заинтересованным в моем творческом и моральном уничтожении», — написала Наргиз в Instagram.

По словам певицы, она не видит других причин «этого идиотизма», так как выступления отменили по непонятной для нее причине. Она добавила, что в кассах поклонников уверяют, что инициатором отмены стала именно она. Деньги фанатам за билеты тоже возвращать никто не торопится, ссылаясь на организаторов, от которых ждут средства.

«И подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же НАРГИЗ! Прожженная алкоголичка, наркоманка и убежденный русофоб. Соответственно поступки ее, говорят сами о себе! Захотела, отменила концерт и плевать ей на эти рожи, которые она так рьяно ненавидит. Схема конечно же, в какой-то степени гениальная», — отметила исполнительница.

При этом она назвала себя непробиваемой бабушкой, которую сломить будет не так уж просто. Наргиз попросила организаторов вернуть людям деньги и подчеркнула, что концертов в ее жизни будет еще много.

Конфликт Максима Фадеева и Наргиз продолжается уже довольно давно. После того как они расторгли свое сотрудничество, начались взаимные обвинения. В конце декабря певица неоднозначно высказалась о России, на что Фадеев заявил об ее «антироссийских настроениях». Наргиз назвала эти слова «мерзкой и подлой ложью».