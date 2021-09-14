Энистон рассказала, с каким мужчиной хотела бы встречаться

Актриса Дженнифер Энистон рассказала, с каким человеком хотела бы начать отношения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Актриса подчеркнула, что он не должен работать в ее сфере.

«Это, я надеюсь, не обязательно будет кто-то из индустрии», — пояснила она.

Ранее Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе. Как сообщили СМИ, отношения между знаменитостями якобы завязались после съемок спецвыпуска «Друзья. Воссоединение».

Во время съемок спецэпизода сериала «Друзья» актеры признались в том, что начали испытывать чувства друг к другу еще во время съемок в сериале, 20 лет назад. Однако из-за отношений с другими людьми так и не смогли быть вместе.

Представители Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера опровергли слухи о романе.