«Хотел заполнить дыру внутри»: сын Ефремова рассказал об алкогольной зависимости

Актер Никита Ефремов пристрастился к алкоголю и наркотикам после развода с Яной Гладких. По его словам, справиться с зависимостью ему помогли психологи и другие специалисты.

Ефремов-младший развелся с актрисой Гладких в 2015 году. Пара пробыла в браке всего год. После тяжелого расставания Ефремов начал выпивать и употреблять наркотики.

«Алкоголь и наркотики в какой-то момент являются решением проблем. Ведь мне было плохо, я хотел заполнить, залить чем-то дыру внутри. Потом я признал, что эта проблема есть, и начал искать пути выхода — через боль. Это тяжело», — признался актер в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».

Он добавил, что в то время не принимал и не любил себя. По его словам, он боялся показать кому-то свою слабость. Побороть зависимость удалось только с помощью психологов и других специалистов.

«Дефекты характера, сомнения, низкая самооценка — этого было во мне очень много. Но я понял, что моя боль сильнее меня, поэтому надо кого-то просить о помощи, <…> поскольку сам я плохой менеджер своей жизни и даже дыхание не могу контролировать», — заявил Ефремов.

Никите Ефремову 32 года. За время своей профессиональной актерской карьеры он успел сняться в таких фильмах и сериалах, как «Оттепель», «Восьмидесятые», «Любовь с акцентом» и других.