Эксклюзив 18 мая 2023, 15:49 «Хороший был человек». Андрей Рожков из «Уральских пельменей» отреагировал на смерть автора шоу Юморист Рожков назвал погибшего автора «Уральских пельменей» Истомина хорошим человеком YouTube

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Погибший автор шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин был очень добрым человеком, рассказал «360» юморист и капитан одноименной команды КВН Андрей Рожков. Бард скончался в зоне проведения СВО.

«Хороший был человек, очень добрый, очень. Давайте закончим на этом», — высказался о смерти Истомина участник шоу «Уральские пельмени».

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Днем 18 мая в Екатеринбурге состоялась церемония прощания с бардом Игорем Истоминым. Год назад в качестве добровольца он отправился в зоне проведения спецоперации, не сказав об этом ни членам семьи, ни друзьям. В какой-то момент артист перестал выходить на связь, после этого его считали пропавшим без вести. Летом 2022-го он погиб, но родственники узнали об этом лишь спустя несколько месяцев.

Установить личность погибшего удалось благодаря проведению экспертизы ДНК. Игоря Истомина представили к государственной награде — по словам военкома Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрия Дядюшко, бард проходил службу в звании сержанта. Знак отличия вручат семье артиста.