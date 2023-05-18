18 мая 2023, 15:49
«Хороший был человек». Андрей Рожков из «Уральских пельменей» отреагировал на смерть автора шоу
Юморист Рожков назвал погибшего автора «Уральских пельменей» Истомина хорошим человеком
Погибший автор шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин был очень добрым человеком, рассказал «360» юморист и капитан одноименной команды КВН Андрей Рожков. Бард скончался в зоне проведения СВО.
«Хороший был человек, очень добрый, очень. Давайте закончим на этом», — высказался о смерти Истомина участник шоу «Уральские пельмени».
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Днем 18 мая в Екатеринбурге состоялась церемония прощания с бардом Игорем Истоминым. Год назад в качестве добровольца он отправился в зоне проведения спецоперации, не сказав об этом ни членам семьи, ни друзьям. В какой-то момент артист перестал выходить на связь, после этого его считали пропавшим без вести. Летом 2022-го он погиб, но родственники узнали об этом лишь спустя несколько месяцев.
Установить личность погибшего удалось благодаря проведению экспертизы ДНК. Игоря Истомина представили к государственной награде — по словам военкома Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрия Дядюшко, бард проходил службу в звании сержанта. Знак отличия вручат семье артиста.
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