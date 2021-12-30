Хорошее дело: Гришковец оценил свое назначение во ФСИН

Неожиданным назвал свое назначение на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России писатель и актер Евгений Гришковец. Вместе с тем, он полагает, что на этом посту сможет сделать «что-то хорошее для людей». Своим мнением он поделился с РЕН ТВ.

По словам Гришковца, он три года участвовал в судьбе молодой поэтессы, осужденной по уголовной статье и отбывающей срок в колонии. За это время он хорошо познакомился с жизнью в заключении и с сотрудниками ФСИН.

«В связи с тем, что так глубоко занимался этим и писал пьесу об этой истории, я получил предложение работать в Общественном совете ФСИН и принял это предложение, а вчера Общественный совет проголосовал за мою кандидатуру на пост председателя», — объяснил свое назначение Гришковец.

Писатель подчеркивает, что теперь ему предстоит изучить множество вопросов, поскольку данная сфера деятельности для него необычна. Он является человеком творческой профессии, который привык работать один и никогда не трудился в госструктурах.

Евгений Гришковец был назначен на пост главы Общественного совета при ФСИН 29 декабря. Его избрали на первом заседании обновленного состава совета. Там же присутствовал новый глава ведомства Аркадий Гостев.