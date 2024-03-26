Знаменитости 26 марта 2024, 17:26 «Хорошая пара». Лепс одобрил союз Киркорова и Бузовой Лепс одобрил союз Киркорова и Бузовой и назвал их хорошей парой РИА «Новости»

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Российский артист Григорий Лепс одобрил возможный союз между певцом Филиппом Киркоровым и ведущей Ольгой Бузовой. Он считает, что они могли бы быть хорошей парой, сообщило «МУЗ-ТВ».

«Поздравляю обоих. Хорошая семейная пара!» — заявил музыкант.

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Сам Лепс холост и не задумывается о браке. По его словам, предложения он никому не собирается делать.

«Девушкам всегда нужны деньги», — отметил он.

В марте 2024 года, на съемках шоу «Это нормально?» на ТНТ Филипп Киркоров встал на колени перед Ольгой Бузовой и предложил ей руку и сердце. Певец заявил, что больше никогда не собирался вступать в брак, но для ведущей готов сделать исключение.

Киркоров был женат лишь раз. Его брак с певицей Аллой Пугачевой завершился разводом 19 лет назад. Детей ему родила суррогатная мать.

Брак Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым закончился разводом семь лет назад. Детей у ведущей нет. А вот ее экс-супруг воспитывает уже четырех.