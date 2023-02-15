Эксклюзив 15 февраля 2023, 13:51 «Хорошая новость». Актер Баринов — о снятии обвинении в смертельном ДТП с Анны Большовой Актер Баринов назвал хорошей новостью снятие обвинений в смертельном ДТП с Анны Большовой РИА «Новости»

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Снятие обвинений с актрисы Анны Большовой в смертельном ДТП является хорошей новостью, потому что она не виновата в произошедшем. Об этом «360» сообщил народный артист России Валерий Баринов.

«Рад, что так произошло. Конечно, переживал за нее, я близко с Аней знаком. Мы работали вместе, она порядочный и честный человек. Во всей этой ситуации вела себя достойно. Следствие во всем разобралось, это хорошая новость», — сказал он.

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Баринов пожелал Большовой, чтобы она справилась с собой в психологическом плане.

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«Самое главное, чтобы это событие не отягощало ее совесть. Желаю Ане скорейшего понимания того, что она ни в чем не виновата. Она себя вела во всех смыслах достойно», — добавил народный артист России.

Ранее МВД по Калужской области сообщило о снятии с Большовой обвинений в наезде на женщину, которое стало для нее смертельным. Правоохранители не установили состава преступлений в действиях актрисы.

ЧП произошло в октябре 2022 года. По версии следствия, сожитель погибшей оставил ее на дороге в темное время суток в деревне Грачевке, после чего на женщину наехал автомобиль Большовой.