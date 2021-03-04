Хоркина призвала мужчин дарить девушкам цветы вне зависимости от дня на календаре

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина посоветовала мужчинам дарить цветы не только на 8 Марта. Она считает, что лучше получать цветы каждый день, сообщила НСН.

«Честно говоря, лучше получать каждый день цветы от своих любимых мужчин. Я считаю, что 8 Марта, конечно, прекрасный Международный женский день, но все же, дорогие мужчины, женщины любят цветы, дарите их как можно чаще», — заявила спортсменка.

Артистка Елизавета Арзамасова заявила, что с радостью отметила бы 8 Марта в путешествии. Куда — не имеет значения. Куда важнее приятная компания.

«Любой день, в который нам, девчонкам, уделяется чуть больше внимания, мы любим. Я бы с удовольствием провела 8 Марта в путешествии, и неважно где, скорее, важно с кем», — прокомментировала девушка.