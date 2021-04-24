Хореограф в США защитил права на движение из клипа Бейонсе. Это исторический прецедент

Американский хореограф Жакель Найт первым в истории защитил права на танцевальное движение. Он добился в суде признания движения, которое показано в клипе Бейонсе Single Ladies, интеллектуальной собственностью. Об этом сообщило издание Variety.

Хореограф ставил танцы в клипе певицы, которые исполнила Бейонсе и еще две танцовщицы. Найт также помогал исполнительнице с танцами во время гастролей и выступлений на фестивале Coachella. Помимо Бейонсе, он работал с Шакирой и Дженнифер Лопес, а также с Cardi B и Megan Thee Stallion.

«Мы создали исторический прецедент, защитив права на движения из клипа», — заявил Найт.

Он основал компанию Knight Choreography & Music Publishing, чтобы помогать другим хореографам, танцорам и артистам защищать их права на танцы.

Бейонсе ранее вызвала бурную реакцию российских поклонников, когда выложила у себя в Instagram фотографию с украшением на русском языке. Фанатов озадачила подвеска с надписью «Площадь». Некоторые предположили, что речь идет о площади Ленина.