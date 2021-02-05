Хореограф Папунаишвили развелся с женой-итальянкой

Участник «Танцев со звездами», хореограф Евгений Папунаишвили объявил о разводе с итальянкой Салимой Бижабер. Информацией он поделился в Instagram.

Супруги прожили в браке три года и родили ребенка.

«Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой», — написал Папунаишвили.

Поклонники танцора расстроились, узнав такую новость, написало ИА Nation News. Многие вспомнили, как хореограф красиво сделал предложение любимой в 2017 году на футбольном матче ЦСКА — «Арсенал».

Несколько слов в качестве поддержки написал блогер и рэпер Давид Манукян, который недавно расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Также теплые слова оставили актрисы Марина Кравец и Янина Студилина.