Хопкинс снимется в экранизации новой книги Зеллера «Сын»

Британский актер Энтони Хопкинс получил роль второго плана в экранизации книги французского драматурга Флориана Зеллера «Сын». В кинокартине также примут участие Хью Джекман, Ванесса Кирби, Лора Дерн и Зен МакГрат, написало издание Screen Daily.

По сюжету к мужчине, который вместе со своей женой воспитывает ребенка, врывается в жизнь бывшая супруга и сын-подросток. В этот момент привычный мир главного героя начинает переворачиваться с ног на голову, сообщила «Газета.ru».

Ранее Энтони Хопкинс получил премию «Оскар» как лучший актер первого плана за роль в экранизации пьесы Зеллера «Отец». Два произведения между собой никак не связаны.