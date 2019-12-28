Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

«В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!» — написал Телегин.

Он также отметил, что «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе» и «иногда просто случается жизнь». Хоккеист также подчеркнул, что очень рад тому, что в его жизни были эти отношения, Телегин отметил, что он благодарен артистке за их совместную дочь и за все, что между ними было.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились в 2016 году. Возлюбленные решили не придавать широкой огласке это событие. Через год, 21 января, у пары родился ребенок — дочь, которую родители назвали Таисией.

О разводе звездной пары стало известно 26 декабря.