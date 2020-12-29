Хоккеист Радулов вернет свои деньги из Транснационального банка недвижимостью

Глава Транснационального банка Сергей Кононов пообещал передать заверенные копии документов на помещения, принадлежащие Александру Радулову, отцу хоккеиста, 30 декабря. Об этом рассказал адвокат спортсмена Роман Худяков.

«Мы наконец-то услышали голос Кононова. Сегодня он пообещал, что сделает копии документов, официально заверит и передаст отцу, но непонятно, почему он столько времени держал оригиналы документов, печати и всю ту документацию компании, которая ему не принадлежит, а принадлежит семье Радуловых», — рассказал «360» адвокат хоккеиста.

Юрист отметил, что будет добиваться от следователя, чтобы он разъяснил, почему следствие за три года не продвинулось ни на шаг.

Худяков рассказал «360», что Кононов пять лет игнорировал требования семьи Радуловых, а последний год и вовсе перестал выходить на связь.

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов с 2012 года переводил в Транснациональный банк, главой которого был его друг Сергей Кононов, свою зарплату. Они договорились, что если у банка возникнут проблемы, то Кононов предупредит хоккеиста и Радулов заберет все свои деньги. Но о том, что кредитное учреждение лишают аккредитации, спортсмен узнал позже от своих друзей.

В ходе встречи Кононов попросил хоккеиста подождать три года, а взамен, как бы «под залог», отдал ему два помещения в центре Москвы стоимостью около 25 миллионов долларов. Вернувшись в этом году в Россию, Радулов узнал, что глава банка обманул его на 1,5 миллиарда рублей. Помещения, которые были отданы под залог, на самом деле имели стоимость три миллиона долларов. При этом Радулов не знал, что здания находятся на земле, которая принадлежит Москве. Теперь за несколько лет просрочки за аренду земли хоккеист должен городу около 15 миллионов рублей.

Роман Худяков отметил, что в лице Александра Радулова решается вопрос всех обманутых вкладчиков Транснационального банка.