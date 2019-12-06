Хоккеист Никита Зайцев обвинил жену в изменах и представил видеодоказательство

Хоккеист клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никита Зайцев обвинил свою бывшую жену Маргариту в изменах. Он забрал детей. Отец хоккеиста передал «360» видеозаписи и заявил, что они доказывают измены девушки и неподходящие условия для жизни детей: на кадрах любовник Маргариты, предположительно, употребляет наркотики.

Семья Зайцевых пытается доказать, что детям лучше жить с ними, а не с Маргаритой. Они передали в полицию видео, снятое в квартире девушки. Как рассказал Игорь Зайцев, на видео слышно, как ребенок плачет, когда у него температура, но мать в ответ кричит и грубо стаскивает девочку со стула, а потом отправляет в ванную. На других видео, указывает отец хоккеиста, Маргарита запечатлена с любовником: тот прямо в квартире употребляет, предположительно, наркотики. Кадры, которые предоставил Зайцев, впервые публикует «360».

«Дети жили с ним (с Никитой Зайцевым — прим. ред.) и с нами (с родителями Зайцева — прим. ред.), она просто гуляла, изменяла. Перед судом ей понадобились дети, поэтому она взяла детей. Она хочет алименты», — объяснил «360» отец хоккеиста.

По словам Игоря Зайцева, когда они забирали детей, девочки находились на руках у посторонних женщин — адвоката и няни. Сама Маргарита снимала все происходящее на телефон.

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Ранее девушка объявила, что Зайцев вместе с отцом и приятелями подкараулил ее возле дома и напал, когда она выходила из подъезда с няней и двумя дочерьми. После нападения, утверждает Маргарита, Зайцев вернулся в Канаду. Где находятся дочери, она не знает. Она также заявила, что няня девочек получила травму уха.

«Дети у нас, постоянно полиция здесь проверяет. Они всю жизнь здесь жили, здесь в сад ходили, они к больнице здесь приписаны. Они, в конце концов, здесь прописаны у нас, их мама у себя не прописывала», — рассказал Зайцев.

О нападении впервые сообщалось в конце ноября. Зайцев пропустил матч Национальной хоккейной лиги и улетел в Москву. Отец спортсмена объяснил, что сейчас в конфликте разбираются правоохранители.

Маргарита и Никита Зайцев поженились в 2015 году, через год у них родилась первая дочь. После переезда в Торонто у них появилась еще одна девочка. В 2019 году стало известно, что Зайцевы решили развестись.