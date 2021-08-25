Хоккеист Ян Сухи умер в Чехии

Знаменитый хоккеист, защитник Ян Сухи умер в Чехии. Мужчине было 77 лет. Об этом сообщил IncNews.

Спортсмен два раза занимал пост лучшего защитника чемпионата мира. Также за время карьеры он выиграл серебро Олимпиады. 14 сезонов он провел в составе «Дукле» из Йиглавы. В составе клуба он становился чемпионом Чехословакии семь раз.

Мужчина провел 160 матчей и забросил 44 шайбы в составе сборной. В 1969 и 1971 годах он был признан лучшим защитником чемпионата мира. В 2009 году его ввели в Зал славы ИИХФ.