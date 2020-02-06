«Хочу много работать»: Успенская отказалась выходить на пенсию

В прошлом году Успенская отметила свой 65-летний юбилей. Певица призналась, что не хочет выходить на пенсию. Она планирует продолжать работать, чтобы ни от кого не зависеть.

«Вы знаете, я не пенсионер. Я работаю. Я хочу много работать, чтобы ни от кого не зависеть. Я даже не занималась этим вопросом», — сказала Любовь Успенская порталу «Teleprogramma.pro».

Она добавила, что сейчас занимается другими проблемами и в голове у нее далеко не пенсия.

Ранее певица говорила, что находится в предынсультном состоянии из-за скандального эфира со своей дочерью. Татьяна Плаксина в шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что у нее сложные отношения с матерью, которая ее била и даже душила. После выхода программы у родственников произошла ссора, и Татьяна ушла из дома, но позже вернулась обратно.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева извинилась перед Успенской и заявила, что узнала о гостье только за пять минут до выхода в студию.

Если Успенская не получает пенсию, то юморист Евгений Петросян, по его словам, обходится суммой в «двадцать с лишним тысяч рублей». Он заверил, что такой пенсии ему хватает на все расходы.