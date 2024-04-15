Знаменитости 15 апреля 2024, 04:37 «Хочу еще погулять». Кологривый рассказал о своих интрижках и изменах Кологривый признался, что изменял жене и крутил роман с Муцениеце РИА «Новости»

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Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного — Агатой Муцениеце. Подробностями своей личной жизни он поделился с блогером Лаурой Джугелии на ее авторском YouTube-канале FameTime TV.

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», — сказал он.

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Если говорить о романе с Муцениеце, то он продлился недолго. По словам актера, «как был, так и сплыл». Кологривый считает, что такое возможно, когда артисты играют пары в кино. В некоторой степени это помогает им вжиться в роль.

Актер также отметил, что рассказал супруге о своих изменах. Сейчас они вместе не живут, но еще не развелись. Кологривый уверен, что станет прекрасным мужем, но где-то в 50 лет. Пока же он морально не готов хранить верность, не нагулялся.

Ранее народный артист России Евгений Князев поддержал Кологривого в том, что актеры должны получать высшее образование.