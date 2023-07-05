Знаменитости 05 июля 2023, 02:51 «Хочется верить». Навка выразила надежду снова увидеть Костомарова на льду Навка заявила о надежде вновь увидеть Костомарова на льду РИА «Новости»

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Россия гордится новыми успехами в восстановлении фигуриста Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. Об этом в разговоре с News.ru сообщила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Я, как и в принципе все любители фигурного катания и фанаты, мечтаем снова увидеть его на льду, хочется верить, что так все и будет», — сказала Навка.

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Однако, по ее словам, делать прогнозы по поводу возвращения Костомарова к соревнованиям очень сложно, ведь есть много еще неизвестных нюансов.

В мире, как добавила Навка, могло даже и не быть таких случаев, когда спортсмен с такими травмами возвращался в спорт. Но она выразила надежду, что Костомаров станет первым таким спортсменом или одним из них.

«Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, это будет первым таким случаем. По крайней мере, я верю в это безумно», — сказала Навка.

Олимпийская чемпионка также добавила, что никогда не сомневалась в Романе Костомарове.

До этого Навка заявляла, что гордится Костомаровым и называла его «настоящим бойцом». Так она прокомментировала кадры тренировки своего бывшего партнера.

Врач-остеопат Иван Борисенко отметил, что Костомаров в своем восстановлении показывает «настоящий чемпионский дух».