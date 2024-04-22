Знаменитости 22 апреля 2024, 05:16 «Хочет продолжать». Продюсер рассказал, зачем Пугачева оформит замок в деревне Грязь на себя Продюсер Саглиани: Пугачева оформит на себя замок, чтобы избежать его потери РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева решила на себя оформить замок в подмосковной деревне Грязь. Об этом заявил продюсер Илья Саглиани в беседе с сайтом kp.ru.

Он отметил, что артистка пойдет на такие меры, чтобы не потерять недвижимость, так как ее супруг комик Максим Галкин* — иноагент.

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«Последние события показывают, что Пугачева хочет продолжать карьеру в России — но она ошибается если думает, что все ее слова и поступки последних двух лет „забудутся“», — сказал он.

По его словам, россияне смогут простить Пугачеву, если она раскается и четко выразит свою политическую позицию. Он призвал любить родину и тогда не надо будет приезжать в Россиию «тайно».

Ранее актриса Яна Поплавская обратила внимание, что на юбилей Аллы Борисовны 15 апреля отреагировали не так ярко, как в ранние годы. Она отметила, что глава государства Владимир Путин всегда поздравлял звезду с юбилеем, но в этом году пропустил это событие.

* Признан иностранным агентом на территории России.