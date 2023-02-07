Знаменитости 07 февраля 2023, 23:46 «Хочет ловить рыбу из дома Киркорова». Адвокат ответил на иск к музыканту из-за пирса Адвокат Добровинский: Рыськов хочет ловить рыбу исключительно из дома Киркорова Кинопоиск

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Саратовский предприниматель Анатолий Рыськов подал иск на певца Филлипа Киркорова из-за пирса на даче исполнителя, которая находится в Мякинино. По словам заявителя, причал мешает ему ловить рыбу. Адвокат Киркорова Александр Добровинский прокомментировал «360» иск жителя Балаково Саратовской области.

«Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит», — отметил правозащитник.

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Дача Киркорова находится на отдельном полуострове в Мякинино с выходом на Москву-реку. Рыськов проживает в Балаково Саратовской области, сообщил Telegram-канале Mash. Тем не менее он заявляет, что пирс Киркорова мешает ему ловить рыбу. Бизнесмен потребовал снести причал. Авторы отмечают, что истец живет в 900 километрах от объекта спора.

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Беседа по поводу якобы незаконно установленного причала у дачи Киркорова назначена на 9 февраля, отметил Добровинский.