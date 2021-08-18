Принц Уильям рассекретил новое хобби своей жены

Принц Уильям рассказал шотландскому автору книг Джоанне Басфорд о новом увлечении своей супруги Кейт Миддлтон. По его словам, герцогиня увлеклась раскрашиванием изданий художницы. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Express.

Ранее за Кейт уже было замечено увлечение вязанием. Она полюбила это занятие, когда была беременна третьим ребенком. Тогда жена Уильяма даже связала свитер для маленького принца Луи.

Сейчас герцогиня переключилась на новое хобби. Ее супруг, в свою очередь, поддерживает любые увлечения герцогини. Уильям считает, что это не обычная трата времени, а куда более глубокое занятие. Кейт, таким образом, отвлекается от электронных гаджетов и выполняет работу своими руками.