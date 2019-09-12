Хоакина Феникса обвинили в психологическом давлении на актеров «Джокера»

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс рассказал, что актер Хоакин Феникс заставлял коллег переживать во время работы над фильмом. Он мог в середине съемок уйти с площадки.

«В середине съемок он просто выходил из кадра и с площадки. И бедные другие актеры начинали думать, что это из-за них, но они на самом деле были ни при чем — все дело в нем, он просто не чувствовал правильный настрой», — рассказал Филлипс в интервью The New York Times.

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Подробностями душевных переживаний съемочной группы режиссер не поделился. В фильме также снимались Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой и Шей Уигэм.

Сам Феникс журналистам рассказывал, что ради роли в «Джокере» похудел на 23,5 килограмма. По его словам, из-за столь быстрого похудения он чувствовал, что сходит с ума.

Фильм «Джокер» получил главный приз на недавнем Венецианском кинофестивале. В России его начнут показывать в кино с 3 октября.