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    28 сентября 2020, 11:49

    Хоакин Феникс впервые стал отцом

    Анастасия Кременчугская

    У звездной пары Хоакина Феникса и Руни Мары родился первенец, которого назвали Ривер в честь брата Феникса, скончавшегося в 1993 году от передозировки наркотиками. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.
    Хоакин Феникс впервые стал отцом

    О рождении ребенка сообщил российский режиссер Виктор Косаковский на презентации своего фильма Gunda, который продюсировал Феникс. Представление картины состоялась в рамках Цюрихского кинофестиваля. Режиссер отметил, что актер не смог присутствовать на церемонии в связи с рождением сына.

    «Хоакин Феникс не смог приехать. У него родился ребенок. Красивый сын по имени Ривер», — сказал режиссер.

    Отмечается, что малыш появился на свет около месяца назад, однако счастливые родители предпочли скрыть от посторонних этот факт. Мара также не афишировала беременность, хотя в мае этого года актрису заметили в мешковатой одежде, которая уже плохо скрывала округлившийся живот.

    Хоакин Феникс снимался в таких фильмах, как «Гладиатор», «Она», «Таинственный лес» и других. Самой известной его работой стала главная роль в фильме «Джокер». Эта роль принесла Фениксу «Оскар».

    Новости SMI.FM