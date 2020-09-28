Хоакин Феникс впервые стал отцом

О рождении ребенка сообщил российский режиссер Виктор Косаковский на презентации своего фильма Gunda, который продюсировал Феникс. Представление картины состоялась в рамках Цюрихского кинофестиваля. Режиссер отметил, что актер не смог присутствовать на церемонии в связи с рождением сына.

«Хоакин Феникс не смог приехать. У него родился ребенок. Красивый сын по имени Ривер», — сказал режиссер.

Отмечается, что малыш появился на свет около месяца назад, однако счастливые родители предпочли скрыть от посторонних этот факт. Мара также не афишировала беременность, хотя в мае этого года актрису заметили в мешковатой одежде, которая уже плохо скрывала округлившийся живот.

Хоакин Феникс снимался в таких фильмах, как «Гладиатор», «Она», «Таинственный лес» и других. Самой известной его работой стала главная роль в фильме «Джокер». Эта роль принесла Фениксу «Оскар».